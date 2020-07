Agropoli: “ordinanza per la sosta camper non rispettata. Chi controlla?”

AGROPOLI. “Risolviamo l’annoso problema della sosta selvaggia dei camper”. Parole del sindaco Adamo Coppola che lo scorso 24 giugno salutava così l’ordinanza per la sosta che individuava specifiche aree per il posteggio dei camper. Il provvedimento era arrivato in seguito a innumerevoli proteste da parte dei cittadini che evidenziavano come la presenza di questi mezzi in aree parcheggio, limitasse i posti auto per residenti e vacanzieri e talvolta determinasse anche situazioni di disturbo al decoro e alla pulizia dei luoghi.

A distanza di meno di un mese dall’ordinanza del primo cittadino, però, i residenti contestano l’assenza di controlli. E così nel week end i camper sono arrivati, sostando in zone vietate alla sosta dal provvedimento del sindaco. Tra queste piazza Gallo. Cinque erano in sosta lì ieri sera; oggi il numero e raddoppiato.

“Nessuno controlla. E’ inutile fare delibere o ordinanze se poi non si fanno rispettare”, dice un residente del Lungomare. La speranza dei cittadini è che già oggi vi siano controlli da parte della Polizia Municipale, ma anche che venga posizionata anche una cartellonistica che indichi i divieti. “Ora si pensa di istituire la zona 30 sul Lungomare – dice un agropolese in riferimento all’ultimo provvedimento del sindaco Coppola – ma se nessuno controlla come per i camper questi atti servono solo a farsi pubblicità”.