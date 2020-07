Polisportiva Santa Maria: arrivano due riconferme di mercato

Doppia riconferma, arrivata in giornata, per la Polisportiva Santa Maria, formazione che nelle settimane passate si era separta dal tecnico Egidio Pirozzi. La terza per i cilentani, compresa quella di Donato Capozzoli, giunte tutte dopo l’annuncio del nuovo tecnico Gianluca Esposito. Nella attuale finestra di mercato, i giallorossi, avevano ufficializzato, invece, diversi arrivi. I difensori Francesco Campanella, Gabriele Pastore e Davide Mansi giocheranno allo stadio Carrano, come il centrocampista Antonio Maio e la punta Domenico Maggio.

Polisportiva Santa Maria: rinnovi per Giovanni Grieco e Simone Giletta

Conferma per il prodotto del settore giovanile dei cilentani Giovanni Grieco, classe 2002 originario di Agropoli, che esordi in prima squadra nell’annata 2018/2019. Grieco, dopo la buona stagione dello scorso anno, affronterà, quindi, la sua prima esperienza in quarta serie. Il canterano giallorosso non è, però, il solo portiere ad essere stato ad essere stato confermato. Resta a Santa Maria di Castellabate, infatti, anche Simone Giletta, nato nel giugno del 2002, estremo difensore al secondo anno di Polisportiva. Giletta, calciatore di oriigini piemontesi, ha convinto la dirigenza del Santa Maria grazie alle più che discrete prestazioni del passato campionato.

La scelta dei cilentani in chiave under

Per la stagione alle porte le due riconferme odierne si rivelano importanti in chiave giovani. Nel prossimo campionato di Serie D sarà obbligatorio, come di consueto, l’uso di 4 under. Spazio, almeno, per un nato nel 1999, un 2000, un 2001 e un 2002. Con l’annuncio delle permanenze di Grieco e Giletta Esposito, verosimilmente, schiererà per la Polisportiva Santa Maria un 2002 tra i pali lasciando cosi spazio a 7 oer tra i 10 di movimento