Fondi per le scuole a Castellabate: ecco come verranno impiegati

Il comune di Castellabate è risultato beneficiario dei fondi per gli interventi anti-Covid nelle scuole. Via libera dal Ministero dell’istruzione all’assegnazione di 40mila Euro per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta leggera che permetterà da settembre di fare lezione nel pieno rispetto del distanziamento. Con fondi Miur si provvederà all’allestimento di aule, all’acquisto di banchi monoposto e agli adattamenti dei locali scolastici ai fini del distanziamento degli studenti.

Enti e amministrazione scolastica sono al lavoro per far partire le lezioni a settembre, questa mattina, venerdì 17 luglio, si è tenuta infatti una riunione tra, il sindaco Costabile Spinelli, l’assessore all’istruzione Elisabetta Martuscelli, l’ufficio tecnico comunale, il DSGA Stefano Ippolito, e la dirigente scolastica, Gina Amoriello: al centro dell’incontro i prossimi interventi da effettuare all’interno dei plessi dell’I.C. Castellabate.

«Abbiamo condiviso insieme alle istituzioni scolastiche le modalità più coerenti dell’utilizzo dei fondi ministeriali», dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elisabetta Martuscelli: «Abbiamo definito una linea comune per la salvaguardia della salute dei nostri studenti e del corpo docente in linea con le misure da adottare da qui a settembre per un rientro sereno tra i banchi di scuola».