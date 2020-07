Send an email

Covid in Cilento: attesa per tamponi a Capaccio, Agropoli e Casal Velino

Sono nove i casi covid registrati nelle ultime settimane nel Cilento. Cinque nella giornata di ieri: tre a Capaccio Paestum e due a Casal Velino. Nel primo caso si tratta di contatti dell’autista 58enne risultato positivo nei giorni scorsi. Due dei nuovi contagi sono dei familiari, uno di questi vive a Capaccio ma risulta residente ad Agropoli, città di cui è originario e dove ha un’attività. Ha destato per questo non poche polemiche l’uscita del sindaco Adamo Coppola che con toni astiosi, polemici e arroganti ha smentito categoricamente situazioni di rischio in città, venendo accusato di voler tentare di nascondere casi.

Il primo cittadino, inoltre, ha ipotizzato che l’attività del soggetto contagiato fosse chiusa da circa venti giorni. Ma in molti si mostrano perplessi con questa affermazione considerato che il caso di positività di un familiare è stato accertato soltanto lo scorso weekend.

A Casal Velino, a risultare positivi sono stati figlio e badante dell’81enne risultata affetta dal virus durante un controllo all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Come da prassi, una volta ricostruita la rete dei contatti, il centro di prevenzione dell’Asl ha disposto nuovi tamponi per verificare se il virus sia ulteriormente circolato o la catena si sia interrotta come tutti auspicano.