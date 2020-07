Vallo: affidamento triennale per il centro estivo

VALLO DELLA LUCANIA. Sarà affidato ad organismi del terzo settore, che siano qualificati e con esperienza nel campo dei servizi per l’infanzia, il centro estivo per bambini e bambine.L’attività è relativa al prossimo triennio (2020/2022) e interesserà coloro di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Per quest’anno è già prevista una spesa di 20mila euro, fondi assegnati dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia che l’ente impiegherà per il potenziamento del servizio.

Per il 2020 sono già 30 i bambini che hanno aderito. Il centro estivo si svolge presso il Parco Stella del Mattino, nel Palazzo della Cultura.

La scelta degli operatori che svolgono il servizio viene effettuata con l’invito di tre soggetti che abbiano già acquisito esperienza in asili, nidi, centri dell’infanzia, ecc…