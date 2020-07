Roscigno: decade consigliere comunale, novità in assise

Novità in consiglio comunale a Roscigno tra le fila della minoranza. Crispino Rizzo è pronto ad entrare nell’assise civica. Prenderà il posto del consigliere Francesco Campeglia che si è assentato a 12 sedute dell’assemblea. Lo scorso 30 giugno l’Ente chiese al Campeglia di produrre idonea giustificazione per le assenza registrate, ma scaduti i termini non è arrivata risposta.

Di qui la decadenza del consigliere comunale che avrebbe dovuto portare all’ingresso del primo dei non eletti nella lista “Insieme per un futuro migliore”, ovvero Armando Martino. Quest’ultimo, però, nella giornata di ieri ha rifiutato la nomina. Per questo il posto del consigliere decaduto andrà al secondo non eletto, ovvero Crispino Rizzo.

L’insediamento è previsto il prossimo 24 luglio quando è stato convocato un nuovo consiglio comunale nel corso del quale è prevista la surroga e la convalida dell’elezione.