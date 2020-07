Polisportiva Santa Maria: rinforzo in mediana per mr. Esposito

Ultimo arrivo in casa Polisportiva Santa Maria, che ha annunciato il suo ultimo acquisto. La società giallorossa, infatti, ha tesserato Antonio Maio, centrocampista reduce dall’annata alla Gelbison. Dopo i tasselli prelevati in difesa ed in attacco, quindi, per il tecnico Gianluca Esposito rinforzo anche nella zona nevralgica del campo. Questa la nota diffusa dal sodalizio caro alle famiglie Tavassi e Carrano che disputerà la prossima stagione in Serie D.

Polisportiva Santa Maria, arriva Antonio Maio

Nuovo arrivo anche sulla linea mediana. A trovare l’intesa con il club giallorosso è il centrocampista Antonio Maio, classe 1993, proveniente dalla Gelbison. L’atleta campano, rappresentato da Valentino Viviani e Stefano Squitieri della SV Sport Management, si è fatto apprezzare per le sue doti sia in fase di costruzione che d’interdizione.Ha vestito, inoltre, in passato le maglie di Scafatese (D) e Castel San Giorgio (Eccellenza).

Le parole del nuovo centrocampista dei giallorossi

”Sono entusiasta di entrare a far parte di questa società e di sposare il progetto Santa Maria perché ritengo che questa sia una società che sta irrompendo nel calcio dilettantistico campano. C’è un progetto tecnico validissimo dal momento in cui si è scelto comunque di far dirigere la squadra da un mister importante nonostante l’età. Mi fa molto piacere, poi, continuare a giocare nel Cilento e c’è tanta voglia di tramutare questo entusiasmo in risultati positivi per la squadra e per i tifosi”.