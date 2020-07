Nel Cilento le vacanze a 2 euro!

SAN MAURO LA BRUCA. Nel Cilento è possibile trascorrere momenti indimenticabili, immersi tra le acque cristalline dei suoi centri costieri e le aree interne, incontaminate e circondate dal verde, dove vivere in pieno relax. Se poi tutto questo viene offerto al costo di 2 euro allora ci sono tutti i motivi per scegliere questo territorio come meta di vacanze.

L’iniziativa è del Comune di San Mauro La Bruca. La giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Scarabino, ha deciso di utilizzare la struttura di proprietà dell’Ente sita in Piazza Monsignor Pasquale Allegro per la ricettività turistica. Essa è adatta allo scopo avendo già delle camere predisposte, ma al momento non è utilizzata

Vacanze a 2 euro: una struttura per la ricettività turistica

Ecco allora che il Comune ha deciso di avviare l’iniziativa “Vacanza a 2 euro” da luglio a settembre. Le camere della struttura saranno disponibili con un contributo giornaliero di 2 euro ad utente per il pernottamento, quale contribuito per le sole spese vive.

“L’iniziativa è volta a favorire lo sviluppo socio economico locale e al raggiungimento di un interesse pubblico primario che è appunto la rivitalizzazione abitativa, commerciale, turistico – ricettiva”, fanno sapere da palazzo di città.

La proposta

Ciascun vacanziere potrà soggiornare fino ad un massimo di 7 giorni. La proposta è diretta ai maggiorenni, italiani e stranieri, residenti fuori dalla Regione Campania e che non abbiano parenti o affini sul territorio.

Per prenotare è possibile rivolgersi al Comune di San Mauro La Bruca (responsabile architetto Basile).

Vacanze a 2 euro: un’occasione irripetibile!

Per tanti turisti questa può essere un’occasione irripetibile per conoscere e apprezzare il territorio. Il centro cilentano, infatti, è in posizione strategica: è situato a pochi passi dalla costa del Mito di Palinuro e Marina di Camerota e possiede bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di grande valore: la rete dei sentieri del Cammino di San Nilo e dei cammini Bizantini, gli scavi archeologici, le Chiese. Il tutto immerso in un’autentica oasi di pace.