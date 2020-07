Il patron di Dyson con lo storico yatch Nahlin in rada a Palinuro

Si chiama Nahlin ed è uno degli yacht d’epoca più affascinanti del mondo; ora è in rada a Palinuro, nei pressi della baia del Buondormire. Lungo quasi 100 metri fu originariamente costruito per Lady Annie Henrietta Yule, nel 1930, dal cantiere John Brown, e in seguito fu di proprietà della famiglia reale rumena. Fu anche noleggiata negli anni ’30 dal re Edoardo VIII.



Nahlin è stato “riscoperto” alcuni anni fa, sul fiume Danubio, dallo storico di yacht William Collier, proprietario dello studio di architettura navale GL Watson, responsabile del progetto originale di Nahlin. La società ha svolto gran parte del lavoro di catalogazione e riprogettazione necessario per trasformare Nahlin in uno yacht con un design moderno.



Il broker Nicholas Edmiston fece in modo che la nave, che inizialmente era a vapore, fosse spedita prima a Falmouth, poi a Liverpool e infine in Germania, dove il lavoro di rimontaggio è proseguito alcuni anni.



Ora Nahlin è di proprietà di James Dyson, imprenditore britannico, fondatore dell’omonima azienda e inventore dell’aspirapolvere senza sacchetto. È uno dei 300 uomini più ricchi al mondo.

