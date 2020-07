Casal Velino, nuovo nido di caretta caretta

“Rinvenuto a Casal Velino un nido di tartarughe.

Grazie ad i volontari ENPA per l’aiuto ed alla sig.ra Maria Chiara Nastro”. Così il sindaco silviapisapia annunciato l’ennesimo nido di tartarughe caretta caretta sul litorale del Cilento. In questo momento Sono in corso le operazioni da parte dei Biologi per individuare le nuova. Il nido è già stato messo in sicurezza.

Quello di Casal Velino è il tredicesimo nido in Campania.

Gli altri sono ad Acciaroli, Camerota e Ascea (due), Caprioli di Pisciotta, Palinuro e Mezzatorre di San Mauro Cilento. Nel salernitano si segnalano nidi anche a Eboli, Battipaglia e Maiori.