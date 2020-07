Capaccio Paestum, ok a ponte su canale in località Mattine

CAPACCIO PAESTUM. Ok della giunta comunale ad un ponte sul canale irriguo consortile sito in località Mattine, tra i Comuni di Capaccio Paestum e Agropoli. L’amministrazione Alfieri ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura per realizzare un ponte sulla SS18, dopo le sollecitazioni degli stessi cittadini. Questi ultimi avevano avviato anche una petizione per chiedere la realizzazione dell’opera ritenuta importante sia per la viabilità che per la sicurezza.

Questo non è l’unico intervento che l’Ente ha deciso di programmare: agli uffici è stato dato il compito anche di avviare l’iter per realizzare i lavori di sistemazione dei parcheggi e delle aree esterne presso le ex scuole di Capaccio Capoluogo.

Infine è stata disposta la messa in sicurezza e manutenzione del tratto stradale tra il parcheggio dell’ex Myriam e il campo Mario Vecchio.