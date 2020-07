Send an email

Oroscopo: Gemelli, continuate con il lavoro attuale, soddisfazioni in arrivo

Ariete – Riuscirete a coinvolgere delle persone valide nella realizzazione di un vostro progetto di lavoro. In amore vi sentite trascurati: ditelo.

Toro – In questi giorni dovete concentrarvi su quello che più vi sta a cuore nel lavoro. In amore avete bisogno di stabilità, non nascondetelo.

Gemelli – Nel lavoro finora avete avuto solo piccole soddisfazioni, ma è importante continuare. Grandi progetti in amore.

Cancro – Tenete a freno la smania di agire: in questo momento nel lavoro vi conviene riflettere. Non illudete qualcuno che vi ama e non lo merita.

Leone – Difficoltà improvvise e noiose questioni legali potrebbero frenare la corsa verso il successo. Non mollate. Cercate un rapporto affettivo stabile.

Vergine – Una grande determinazione vi spinge a puntare sempre più in alto nella professione. Non sottovalutate le nubi in amore.

Bilancia – Non fatevi condizionare da persone che credete più forti di voi. In amore state facendo uno sbaglio dietro l’altro.

Scorpione – Non cedete alle insistenze di qualcuno che vi propone un affare all’apparenza allettante. Farete brillanti conoscenze.

Sagittario – Vi capiteranno occasioni uniche per trovare nuovi spazi, nuovi settori interessanti per gli affari. In amore la strada è in salita.

Capricorno – Saprete muovervi con grande presenza di spirito e questo negli affari vi aiuterà parecchio. In amore giocate a carte scoperte.

Acquario – I progetti di lavoro vanno preparati con cura e con grande realismo: solo così potranno realizzarsi. Allegria nei rapporti affettivi.

Pesci – Cercate di non drammatizzare i problemi di lavoro e andate avanti con determinazione. Date al partner la possibilità di spiegarsi.