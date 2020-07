Ordinanza per riorganizzazione del porto di San Marco di Castellabate

Il Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha emanato l’Ordinanza n. 30 del 15/07/20, che mira alla riorganizzazione delle aree e degli specchi d’acqua non in regime di concessione demaniale marittima del porto di San Marco. L’atto stabilisce di assegnare tali aree ad esercenti di attività con sede a Castellabate, al fine di assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi, di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni sul porto e di evitare eventuali gestioni abusive dei tratti di banchina liberi da concessione,in linea con quanto stabilito alla Regione Campania con ordinanza n. 61 dell’8/07/20.

Verranno, a tal fine, raccolte le manifestazioni di interesse che gli interessati dovranno compilare e trasmettere all’Ufficio Governo del Territorio e Demanio, protocollando la documentazione necessaria, riportata nel modello di domanda allegato all’Ordinanza, entro le ore 13 del 22/07/2020.

Il Sindaco, Costabile Spinelli, dichiara in merito all’organizzazione: «Avevo già formulato da tempo istanza alla Regione Campania per la disciplina di queste aree, oggi con l’Ordinanza riusciamo ad avviare la manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici locali per la gestione di tutte le aree prive di concessione, al fine di assicurare una corretta fruizione del porto di San Marco e di fornire una valida opportunità in questo difficile momento che anche questo settore sta attraversando».