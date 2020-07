Insediata la Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno

Send an email

Si è tenuta ieri, presso la Sala Conferenze di Via Nizza, la prima seduta della Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno. I rappresentanti della parte pubblica e quelli delle diciotto Associazioni che avevano avanzato la propria disponibilità a farne parte, si sono incontrati per procedere all’insediamento e per discutere ed approvare la Carta dei Servizi 2020.

L’evento giunge a conclusione dell’iter avviato dall’Asl Salerno che ha approvato la manifestazione d’Interesse per l’acquisizione delle candidature da parte delle Associazioni di Volontariato interessate, ed alla luce delle disponibilità avanzate, recepite dall’Azienda. Con tale atto venivano anche ufficializzati i nominativi dei componenti della Conferenza.

Per garantire le misure di distanziamento e le disposizioni emanate con i Protocolli di sicurezza aziendali anticontagio Covid 19, è stato necessario tenere l’insediamento in due sessioni, una alle ore 11:30 e l’altra alle ore 15:00.

La Conferenza Consultiva del Volontariato è un organismo partecipativo, con funzioni consultive e di proposta alla Direzione Generale, che mira a valorizzare il ruolo delle associazioni e di supportare le attività del volontariato svolte in collaborazione con le strutture dell’Asl.

La Conferenza è composta dai rappresentanti delle seguenti Associazioni di Volontariato:

Cittadinanzattiva Campania Segreteria Regionale

Angela Serra per la Ricerca sul Cancro sez. Salerno “Luana Basile”

Gruppo Logos Salerno

Mi Girano le Ruote

Noi per Te APS

Angeli in Corsia — Regionale Campania ODVS – ETS

Chiara Paradiso La Forza dell’Amore ONLUS

A.M.G. Malattie Rare Morbo di Gaucher “Pietro Cinque”

A.I.M.A. ONLUS Napoli Associazione Italiana Malattia d’Alzheimer

A.V.0. Associazione Volontari Ospedalieri Nocera Inferiore

Unione Ciechi ed Ipovedenti ONLUS APS sez. territoriale “Luigi lamberti”

AIL Associazione Italiana contro le Leucemie — Linfomi — Melanoma “Marco Tulimieri” Salerno ONLUS

Federconsumatori Provinciale di Salerno

Ombra-Luce Associazione Socio Educativa ONLUS

A.I.L.M.A.G. Associazione Italiana Lotta al Melanoma ” Amici Gabriella Pomposelli”

Fincopp Campania Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzione del Pavimento Pelvico