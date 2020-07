Il meraviglioso spettacolo della cometa di Newise fotografata da Piaggine

Send an email

Follow on Twitter

Uno straordinario spettacolo: quello della cometa di Neowise immortalata dai monti del Cilento, per la precisione da Piaggine. Lo scatto è di Francesco Marino. La cometa C/2020 F3 è stata scoperta il 27 marzo 2020 dal dal telescopio spaziale NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer).

Attualmente la cometa è visibile all’alba prima del sorgere del Sole. Con il passare dei giorni l’osservazione è consigliata dopo il tramonto del Sole (è già visibile in questi giorni ma è molto bassa sull’orizzonte nord-ovest).

La NEOWISE brilla a nord-est al confine tra le stelle dell’Auriga e della Lince. E’ consigliata l’osservazione verso le 4 del mattino ed orientativamente questo orario vale per tutta la penisola italiana. La cometa è visibile ad occhio nudo ma è consigliato l’uso di un binocolo. La seguente mappa è valida fino al 15 luglio quando ormai la NEOWISE sarà bassissima a nord-est.

La cometa NEOWISE inizierà a brillare dopo il tramonto del Sole (un’ora circa) a nord-ovest tra le stelle dell’Orsa Maggiore. Con il passare dei giorni la troverete sempre più alta nel cielo serale. Gli orari precisi dipendono dalla località, la seguente mappa (valida dal 14 al 23 luglio) fa riferimento ad un’ora dopo il tramonto del Sole. La posizione della cometa è equivalente per tutte le zone d’Italia. La luminosità tenderà ad attenuarsi visto il suo graduale allontanamento dal Sole.

In ottime condizioni del cielo (e con l’orizzonte interessato privo di ostacoli naturali o artificiali) la NEOWISE è visibile ad occhio nudo: dotatevi di un’applicazione come Google Sky Map, Stellarium, Mappa Celeste o Star Walk per orientarvi e trovare le costellazioni di riferimento. Un binocolo o un telescopio potrebbero darvi un aiuto decisivo.