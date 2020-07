Serie D: terzo arrivo in casa Santa Maria

Terzo nuovo acquisto per la Polisportiva Santa Maria del presidente Tavassi. La formazione giallorossa cilentana, che quest’anno sarà guidata per la sua prima stagione in Serie D da Gianluca Esposito, si è assicurata le prestazioni del trentunenne difensore Francesco Campanella. Prodotto del vivaio dell’Avellino, ha anche fatto parte della rosa della Sampdoria, in Serie A, nella stagione 2008-2009. In seguito quattro stagioni all’Aversa Normanna in C2 sino al 2013: da annotare un sesto posto nel girone C, sotto la guida di Pino Ferazzoli, attuale tecnico della Gelbison. Dal 2014 ha sempre militato in formazioni di Serie D con San Cesareo, Marcianise, Cavese, sotto la guida di Agovino, e Potenza, prima di passare all’Agnonese e alla Vastese. Nel 2017-2018 la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo con la formazione laziale dell’SFF Atletico, mettendo a segno tre reti nel girone G, poi lo scorso anno l’approdo alla Nocerina con la rocambolesca salvezza dettata dalla conclusione anticipata del campionato per l’emergenza COVID. Questo è il secondo difensore messo sotto contratto dal Santa Maria dopo l’arrivo di Pastore. Nei giorni scorsi alla corte dei giallorossi era arrivato anche l’esperto attaccante Maggio. Campanella, in una nota ufficiale del club ha espresso soddisfazione per questa nuova avventura: ”Ho scelto la Polisportiva perché sono rimasto affascinato dalla società e dalla bontà del progetto – ha dichiarato – Credo si possa lavorare bene e senza grosse pressioni. La società vuole una salvezza tranquilla, e spero di poter dare il mio contributo affinché si possa fare un bel campionato”.

