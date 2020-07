Eccellenza: nuova squadra per Andrea Cammarota, ex Gelbison e Virtus C.

Lascia il Cilento dopo tanti anni di militanza, divisi tra Gelbison e Virtus Cilento, Andrea Cammarota. Il centrocampista, infatti, giocherà con il Faiano, tean che milita nel torneo di Eccellenza. Questo l’annuncio del nuovo acquisto diffuso dal sodalizio di Pontecagnano Faiano.

Colpo a centrocampo per i biancoverdi, arriva l’esperto Andrea Cammarota, ex Salernitana e Gelbison



L’U.S. Faiano 1965 comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Andrea Cammarota per la stagione 2020/2021. Il centrocampista salernitano classe 1983, voluto fortemente dal direttore Landi, ha iniziato da giovanissimo la sua carriera tra le fila della Salernitana, compagine dove successivamente arriva a disputare il campionato di Serie B. Oltre alla maglia granata, Cammarota nei professionisti ha indossato le maglie di Nocerina (C2), Melfi (C2), Potenza (C1), Gela (C2) e Campobasso (C2). A partire dal 2011 Cammarota arriva in Serie D e veste le casacche di Cynthia, Battipagliese, Oppido Lucano, Nardò, San Severo e Gelbison. Lo scorso anno, per motivi personali, ha invece militato nel campionato di Promozione con la Virtus Cilento, che successivamente ha vinto il girone D. Per Andrea Cammarota con il Faiano è il “primo” anno in Eccellenza.

Eccellenza: le parole di Andrea Cammarota

“Sono soddisfatto di aver trovato un accordo con i presidenti Pappalardo e Villecco, due persone perbene. Mi ha spinto sicuramente il progetto, la serietà e l’esperienza della società e dei dirigenti in questa categoria. Al giorno d’oggi è difficile purtroppo trovare società così serie. Ho avuto modo di parlare diverse volte con il nuovo mister ha le idee chiare ed è molto sicuro di sé. È alla sua prima esperienza e dobbiamo essere noi “grandi” a dargli una mano.Un girone da 14 squadre in Eccellenza non si è mai visto, non sarà semplice. Potresti trovarti nelle ultime giornate a lottare per i play-off o per i play-out, può succedere di tutto. Noi ce la metteremo tutta per ben figurare, la società lo merita e noi calciatori siamo obbligati a dare il massimo per centrare gli obiettivi”.