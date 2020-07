Capaccio Paestum, bonificata località Laura

Bonificata località Laura di Capaccio Paestum, negli ultimi tempi trasformata in una discarica a cielo aperto. Da tempo, infatti, erano stati segnalati ingombranti e in particolare materassi abbandonati nel verde. Si è ipotizzato che l’atto di inciviltà sia stato posto in essere da qualche vacanziere incivile che ha liberato la propria casa estiva gettando via il tutto nell’area parcheggio della Linora.

“Le discariche abusive sono il risultato di attività compiute da gentaglia zozza e squallida. – accusa Alfonsina Montechiaro, consigliere del sindaco Franco Alfieri per i rapporti con l’azienda speciale Paistom – Vergognatevi esiste un’isola ecologica dove conferire se venite in vacanza e pensate di fare i vostri porci comodi è meglio se restate nei vostri paesi”.

“Capaccio Paestum merita rispetto. E’ stata effettuata una maxi rimozione e pulizia dell’area grazie al personale della Paistom. La polizia locale continuerà a monitorare il territorio noi il nostro dovere lo facciamo fatelo anche voi”, conclude.