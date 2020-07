Camerota e Agropoli, blitz anti incivili

Avevano installato una corda per stendere gli indumenti al sole. Lo avevano fatto vicino al muro di cinta del cimitero di Marina di Camerota. Per questo sono intervenuti i caschi bianchi del comando locale di polizia municipale. Il sovrintendente Giovanni Cammarano ha fermato, identificato e multato i responsabili. Subito dopo la corda è stata rimossa. A questa operazione si è aggiunto un blitz in spiaggia per sequestrare gli ombrelloni lasciati sull’arenile dopo il tramonto per occupare il posto.

Dei fatti sono stati informati il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, e il delegato alla Polizia Municipale, Manfredo D’Alessandro.

Blitz anti incivili anche ad Agropoli: questa mattina all’alba ad opera dei vigili urbani e degli operai della Sarim hanno prelevato e sequestrato circa 50 ombrelloni, sedie ed altro che erano stati lasciati sugli arenili cittadini di libera fruizione, oltre il tramonto, per “prenotare” il posto al sole. I controlli proseguono.