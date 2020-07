Arte contemporanea a Padula con la rassegna “Esternati”

In linea con l’obiettivo della piattaforma online “Luoghi del Contemporaneo”, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che mira a promuovere i siti d’arte all’esterno dei musei tradizionali, il Comune di Padula, in sinergia con la Direzione Regionale Musei Campania ed in collaborazione con l’Associazione Faq-Totum, il Consorzio Arte’m-net, la community social Igers Salerno, il progetto Vallo a Conoscere e la BCC Buonabitacolo, propone la rassegna dal titolo “Esternarti”, tre appuntamenti con le arti contemporanee all’interno del Parco della Certosa.

L’ampio spazio pubblico ospita, infatti, numerose opere realizzate in occasione della manifestazione “Fresco Bosco” (2006-2008) a cura di Achille Bonito Oliva.

Il progetto, con un’attività di ricerca sulle fonti curata da Antonella Inglese, mira a promuovere le arti all’esterno degli spazi canonici, valorizzando la vocazione originaria del Parco della Certosa come luogo d’incontro in cui passeggiare per ricongiungersi con la natura e la bellezza circostante, rammentando la sua funzione di museo a cielo aperto.

Un video, con soggetto scritto da Pasquale Di Maria e codiretto da Alfonso Tepedino, promuoverà l’iniziativa, sottolineando la necessità odierna di riscoprire gli spazi esterni e promuovere le attività all’aperto. Il filmato, insieme a tutti i contenuti multimediali curati da Gianpaolo D’Elia, sarà pubblicato e sponsorizzato su una pagina social creata appositamente per l’evento.

Tutte le attività, che inizieranno sabato 18 luglio, verranno presentate nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 16 luglio alle ore 10.30 presso il loggiato della Spezieria (biglietteria della Certosa). Saranno presenti Marta Ragozzino, Direttore della Direzione Regionale Musei Campania, Tommasina Budetta, Direttore della Certosa di San Lorenzo, Paolo Imparato, sindaco di Padula, Filomena Chiappardo, assessore alla Cultura del Comune di Padula, Pasquale Gentile, Presidente BCC Buonabitacolo, Antonella Inglese, presidente Associazione Faq-Totum, Pasquale Di Maria, regista e founder Vallo a Conoscere.