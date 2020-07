VIDEO | Alla scoperta del Ci-Lento in Piaggio Bravo: tappa a Catona di Ascea

Prosegue “Ci-Lento in Piaggio Bravo”, il progetto messo su da Antonio Ferolla, fotografo e videomaker cilentano che da alcuni anni sta portando avanti iniziative tese a preservare la memoria storica del territorio, le sue tradizioni e riscoprirne i luoghi più suggestivi.

Dopo un ciclo di interviste agli anziani cilentani, memoria storica di una comunità rurale, questa volta Antonio Ferolla ha deciso di “mettersi in viaggio” proprio per scoprire i piccoli centri del Cilento a bordo di un Piaggio Bravo acquistato e rimesso a nuovo per lo scopo. La prima tappa è stata da Santa Barbara di Ceraso a Mandia di Ascea.

La seconda ha avuto partenza da Santa Barbara di Ceraso direzione Catona di Ascea. “Paesi che vanno valorizzati per la loro storia e cultura”, dice Antonio.

“Nel video – aggiunge – ho aggiunto un piccolo audio fornito da Alberto Romano residente a Catona. Ho stressato per un pomeriggio intero Stefano Sacco (che trovate anche nel video) grazie a lui ho visitato i vicoletti del paese e abbiamo gustato insieme un bel caffè al santuario e Gianni di Bello che è riuscito a mettermi in contatto con Alberto per farmi inviare l’audio guida”.