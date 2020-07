Valentina Cetrangolo si aggiudica il 6° Contest Fotografico al Dorothy Dream Day

Send an email

In un formato ridotto e nel rispetto delle norme anti-Covid, è andata in scena a Casa Stella di San Giovanni a Piro la 6^ edizione del Dorothy Dream Day, evento organizzato dall’associazione Dorothy Dream con il patrocinio del Comune in ricordo di Maria Dorotea Di Sia nel giorno del suo compleanno. Apertura affidata al convegno sulla sicurezza stradale al tempo del Covid a cui, oltre al sindaco Ferdinando Palazzo ed ai genitori di Dorotea, Donato e Pietrina, sono intervenuti la Protezione Civile Gruppo Lucano di San Giovanni a Piro, con il vicepresidente Giuseppe Martinelli, ed il vicesindaco Pasquale Sorrentino, il quale ha illustrato le finalità dell’installazione, nel territorio comunale sangiovannese, di un cartello e di due pannelli che invitano alla prudenza nei comportamenti alla guida e sulle strade.

Preceduta e seguita da alcuni momenti di musica popolare a cura di Pino Castelluccio “‘U Massaro”, la premiazione del contest fotografico dedicato alla giovane artista di Policastro Bussentino. Ad aggiudicarsi l’edizione 2020 è stata Valentina Cetrangolo con lo scatto “L’abbraccio”; a lei è andato un disegno originale ed incompiuto di Dorotea.

Secondo posto per “Certezza” di Giovanna Cetrangolo. Terza posizione per la foto di Annamaria Milo. Gran finale con il volo di cento palloncini a memoria di Dorotea.