Capaccio, positivo a Covid: il messaggio della famiglia

CAPACCIO PAESTUM. “Comunicazione di servizio obbligatoria. Acampora Pasquale da sabato 11 luglio e’ stato ricoverato per accertamenti “covid 19″; attualmente è ricoverato presso l’ospedale Scarlato di Scafati. I familiari sottoposti a quarantena, giustamente predisposta dal sindaco Alfieri sono unicamente i suoi quattro congiunti: sono la moglie, la figlia, il figlio ed il genero. Inoltre sembrerebbe che nelle ultime ore siano state sottoposti a quarantena due colleghi di lavoro di Pasquale”.

Fanno chiarezza i familiari del 53enne risultato contagiato dal coronavirus a Capaccio Paestum (leggi qui). Il fratello Antonio ha voluto precisare la situazione, viste le tante voci che si rincorrevano in città.

In un messaggio chiarisce anche le condizioni dell’uomo, “Attualmente Pasquale vive un discreto stato di salute e non è in sala intensiva”. “I medici nelle ultime ore hanno già registrato un evidente miglioramento del quadro clinico, nel contempo ringrazio il sindaco Alfieri e tutta l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum per la solidarietà espressa alla famiglia Acampora”, conclude.