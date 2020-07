Pollica: un evento per celebrare i 10 anni della Dieta Mediterranea

Pollica. Quest’anno ricorre il decennale dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nella lista UNESCO. Il 16 Novembre 2010, difatti, è stata riconosciuta come “patrimonio immateriale dell’Umanità”.

Il Future Food Institute si unisce all’impegno del Centro Studi della Dieta Mediterranea e del Museo vivente della Dieta Mediterranea per valorizzare e celebrare nel mondo il decennale, attraverso il Boot Camps “Food & Climate Shapers – Mediterraneo Edition” che prevede il coinvolgimento di giovani talenti provenienti da varie parti del mondo, esperti provenienti dalle più grandi imprese dell’agroalimentare, scienziati, delegati di Agenzie delle Nazioni Unite, stampa nazionale ed internazionale, e ambasciatori della Dieta Mediterranea nel mondo.

Il progetto si inserisce nel quadro dell’Agenzia 2030 e del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei principi della Dieta Mediterranea, in una epoca fortemente caratterizzata dalla crisi climatica e dalla relativa necessità di formare i giovani all’adattamento e alla mitigazione della stessa, concorrendo quindi anche alla formazione di nuove figure professionali.

Al fine di proseguire gli obiettivi di diffondere i principi della Dieta Mediterranea nel Mondo, coprogettare strategie tangibili e innovazioni che vadano a rafforzare l’impatto sul clima, lasciare una eredità che abbia riscontro positivo sulla comunità ospitante, la Future Food Institute organizza in Pollica presso il Palazzo Capano corsi di formazione in tal senso. Per questo sarà organizzato un evento che si terrà in Pollica dal 6 al 12 settembre 2020.