Casaletto Spartano: aderisce al sistema di pagamento PagoPa

Nel Comune di Casaletto Spartano è attivo PagoPa, il sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Per il pagamento in via telematica si dovrà usufruire della piattaforma MyPay, messa a disposizione dalla Regione Campania.

L’Ente, retto dal sindaco Concetta Amato, punta a questo nuovo metodo di pagamento al fine di rendere il sistema dei pagamenti elettronici più semplice e più sicuro.

Con il sistema PagoPA si possono effettuare i seguenti pagamenti:

online sul sito del Comune;

presso la propria banca, in home banking o agli sportelli;

presso le tabaccherie e gli esercizi aderenti al circuito.

La piattaforma deve essere adottata, obbligatoriamente, da tutte le Amministrazioni pubbliche, dalle banche e dagli altri istituti di pagamento. Ad oggi PagoPA è una modalità di pagamento che si affianca a sistemi di pagamento già esistenti, in futuro invece, diventerà l’unica modalità possibile nei pagamenti con le Pubbliche amministrazioni.

Nei giorni scorsi anche altri comuni del Cilento hanno aderito al sistema di Pagamento PagoPa.