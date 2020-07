Agropoli, spiaggia del Vallone minacciata da una frana

AGROPOLI. La spiaggetta del Vallone, una delle più suggestive dell’area nord della costiera cilentana, immersa nel verde di Tresino, minacciata da una frana. E’ così da tempo, come segnala Pietro Faniglione, appassionato di trekking e promotore dell’Associazione Trekking Cilento Agropoli, attiva ormai da circa vent’anni sul territorio.

Proprio lungo uno dei percorsi di trekking che si immergono nell’area di Trentova – Tresino si trova qello che raggiunge la piccola baia dove oggi è evidente il fenomeno franoso.

“Una inarrestabile frana continua a scendere – evidenzia Faniglione – tra mesi ci sarà una divisione in due della scogliera che qualche anno fa era ciottolosa e si poteva frequentare“.

In realtà se il movimento franoso può rappresentare un rischio per la sicurezza dei bagnanti, esso è importante per alimentare la spiaggia ed accrescerla. Laddove tali fenomeni sono stati bloccati e non vi sono altri apporti detritici le spiagge si sono inesorabilmente ridimensionate.

Sarà quindi necessario fare attenzione se si decide di trascorrere qualche ora di relax al Vallone, ma ne varrà la pena. “Qui il mare è davvero stupendo, si può raggiungere a piedi da un antico sentiero che si sta ripristinando in questi giorni – osserva Pietro Faniglione – Molto più facile e meno pericoloso raggiungere la zona in barca per vivere l’emozione di un tuffo nelle acque cristalline”. Ma attenzione: “troppe imbarcazioni determinerebbero anche rischi di inquinamento”.