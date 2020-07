Pisciotta: parcheggi per gli over 75

PISCIOTTA. Un avviso per la concessione in locazione di posti auto di proprietà comunale siti nel parcheggio di via Borgo di Pisciotta Capoluogo.

Il sindaco Ettore Liguori ha previsto l’assegnazione dei posti in ordine di protocollo ai richiedenti con età superiore a 75 anni, residenti a Pisciotta Capoluogo, patentati e possessori di automobile (massimo una pern nucleo familiare).

Verrà data priorità a chi richiede il parcheggio per più tempo.

L’importo di locazione è di 100 euro mensili, con riduzioni proporzionali per periodi quindicinali o settimanali. L’importo annuo è di mille euro. Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione.

Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comnune con allegata foto della partente e della carta di circolazione.