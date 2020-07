Coronavirus, verso proroga dello stato di emergenza. Nuovo caso a Salerno

Un nuovo caso di positività al Covid si è registrato ieri a Salerno. E’ risultata infetta una dipendente di un istituto bancario cittadino. Anche in questa circostanza, finora, non si è riusciti a capire come la paziente si sia contagiata. Non è escluso, alla luce dei sintomi che le sono stati riscontrati, che possa essere ricoverata all’ospedale di Scafati ai fini precauzionali. Intanto, si sta ricostruendo l’intera catena dei contatti avuti dalla donna: i tamponi eseguiti hanno dato, fortunatamente, esito negativo.

Intanto il premier Giuseppe Conto ha annunciato una possibile proroga dello stato di emergenza. Lo stato d’emergenza sarà prorogato fino al 31 dicembre, quindi per tutto il 2020, e si porterà dietro una serie di norme connesse, a partire da quella sullo smart working.

“Non è ancora stato deciso tutto – ammette il presidente del Consiglio -, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione”. La proroga potrebbe arrivare già la settimana prossima: il 14 luglio scadrà il Dpcm attualmente in vigore, quello che contiene tra l’altro le modalità d’ingresso in Italia e la sospensione delle crociere.

E’ molto probabile, dicono fonti di governo riportate dall’Ansa, che possa essere quella l’occasione per definire la proroga, riordinare le norme attualmente in vigore e per una “messa a sistema” delle modalità di ingresso nel nostro paese, anche alla luce dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che giovedì ha stabilito il divieto d’ingresso per chi proviene da 13 paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Un elenco che potrebbe allungarsi se la situazione peggiorasse anche in altri paesi.