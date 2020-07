Ceraso, al via manutenzione dell’impianto sportivo di Santa Barbara

Ok ad interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Santa Barbara di Ceraso. L’amministrazione comunale di Ceraso, con a capo il Sindaco Gennaro Maione, ha deciso di riutilizzare le economie conseguite nell’esecuzione dei lavori di “adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo di Ceraso capoluogo” (intervento finanziato con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo), per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della pavimentazione del campo polifunzionale “Santa Barbara”.

L’impianto è strettamente connesso e funzionale all’impianto sportivo di Ceraso capoluogo, utilizzato per le attività collaterali a quelle svolte sull’impianto principale, quali allenamenti e formazione(scuola calcio) e per la fornitura di attrezzi di allenamento da esterno. Per quest’intervento di manutenzione è stato predisposto un preventivo di spesa dell’importo complessivo di 38. 467,80 euro.

Dieci le ditte che hanno risposto all’invito del Comune per l’affidamento dei lavori. Affidatario sarà la Radano Impianti.