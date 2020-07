Torchiara: al via la V edizione di “Aglianicone Vinum Nostrum”

L’11 luglio, presso il Palazzo Baronale De Conciliis a Torchiara, a partire dalle ore 18:00, prenderà il via la V edizione di “Aglianicone Vinum Nostrum“, organizzata dall’Associazione “Terre dell’Aglianicone”, presieduta dal Dr. Ciro Macellaro di “Tenuta Macellaro”.

L’Associazione, con questa iniziativa giunta oramai alla V edizione, intende rinnovare l’impegno nella promozione e valorizzazione dell’Aglianicone, il maggior vitigno autoctono del Cilento. Un vitigno recuperato grazie alla sensibilità e alla lungimiranza di un gruppo di viticoltori che hanno visto, in questa operazione, un’importante occasione di promuovere un prodotto identitario che possa rappresentare il territorio cilentano nel vasto panorama enologico nazionale.

L’Aglianicone è stato già presentato agli esperti del settore in occasione delle edizioni del Vinitaly 2017 e 2018 e in altre manifestazioni locali e regionali, ricevendo ovunque consensi ed apprezzamenti. Un vino di pronta beva, dai tannini morbidi che viene affinato, in linea di massima, in acciaio.

L’evento inizierà con una degustazione guidata condotta da un’esperta del settore, la dott.ssa Sissi Baratella, wine trainer e enologa di grande esperienza, nonostante la sua giovane età. La degustazione prevede la partecipazione massima di 50 partecipanti e inizierà alle ore 18:00.

Dopo la degustazione si apriranno le porte ai visitatori, in numero massimo di 100, che avranno la possibilità di approcciarsi e dialogare con i produttori presenti ai rispettivi banchetti di assaggio. L’evento sarà arricchito dalla presenza di specialità cilentane, rappresentazione di un territorio dinamico e intimamente legato ai dettami della Dieta Mediterranea.

“Non avrei mai creduto di arrivare alla V edizione e ne sono molto contento – dichiara Ciro Macellaro – perché questo progetto non solo ha trovato continuità, bensì anche tante aziende che, con me, condividono e credono nel recupero dell’Aglianicone, sempre più un punto di riferimento enologico del Cilento. Ringrazio il Comune di Torchiara per la disponibilità e spero che quest’evento diventi un nuovo inizio per tutti, un modo per non fermarci di fronte alle avversità, ma di ripartire sempre con la voglia di fare il meglio possibile”.

L’entrata è prevista per le ore 19:00.

