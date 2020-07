Meteo: sole e caldo nel weekend

Send an email

Luglio prosegue con clima piacevole e non eccessivamente caldo. Rispetto al passato mancano ancora le intense ondate di caldo africano capaci di portare i termometri alla soglia dei 40 gradi. Il motivo è la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che porta con sé tempo stabile con caldo nella norma rispetto all’alta pressione Africana. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie con caldo nella norma. Mare calmo.

DOMENICA: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Temperature max intorno ai 30 gradi. Venti deboli e mare calmo.