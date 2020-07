Cellulite: dall’alimentazione alla pressoterapia, i possibili rimedi

Puntuale ogni estate si presenta a rovinare la tua prova costume? Forse è una magra consolazione, ma se c’è una cosa che dovresti sapere è che la cellulite è un problema di tutte – o, sarebbe meglio dire di tutti: è ormai ampiamente smentito, infatti, il mito che si tratti di un inestetismo tipicamente femminile e anche gli uomini, insomma, anche se spesso non lo danno a vedere, soffrono di pelle a buccia d’arancia. Se sai già di avere una certa predisposizione ad accumulare grassi sulle gambe o sull’addome o di soffrire di problemi di microcircolo o di ritenzione idrica, tutte condizioni che predispongono alle cellulite, comunque, non dovresti arrivare a poche settimane dalle vacanze al mare per guardarti allo specchio, notare quei fastidiosi cerchietti sulle cosce e cercare rimedi immediati per la cellulite: meglio giocare d’attacco e prevenirne la formazione, tanto più che puoi farlo da sola, facendo attenzione ad alimentazione e stili di vita e scegliendo la giusta body routine o affidandoti a un buon centro estetico.

Rimedi alla cellulite: inizia da alimentazione, attività fisica e cura di te

Cosa causa la cellulite, infatti, rimane ancora per buona parte un mistero; non è un mistero, però, che una dieta poco equilibrata o che impedisce al corpo il corretto smaltimento dei liquidi può favorire l’insorgere di quest’inestetismo, ragione per cui, se è vero che non è esiste una dieta anticellulite, è vero anche che il primo efficace rimedio contro la pelle a buccia d’arancia è eliminare dalla propria alimentazione cibi grassi, eccessivamente salati o pieni di zuccheri semplici, così come l’alcol e preferire invece frutta e verdure fresche e di stagione o assumere, al bisogno, integratori come quelli a base di antiossidanti naturali (l’aronia, eccetera). Anche la giusta attività fisica può aiutare a rendere meno evidente questo inestetismo: servono pazienza e costanza e, no, non si può pensare di combattere la cellulite con allenamenti ad alta intensità come la corsa o il cross-fit – che, anzi, rischiano di rendere ancor più visibile la cellulite – ma sarebbe meglio preferire jogging e lunghe camminate o sport d’acqua, per esempio.

Con il consiglio della propria estetista o del proprio centro estetico di fiducia, poi, si può combattere la cellulite in almeno due modi: con creme, fanghi, bendaggi e cosmetici anticellulite da un lato e, dall’altro, con massaggi e altri trattamenti anticellulite da svolgere sia in istituti appositi e sia a casa. Quando si opta per i primi, per i prodotti anticellulite, meglio sceglierne di qualità, testati e con un buon rapporto qualità prezzo, anche in considerazione del fatto che gran parte dell’efficacia deriva dal fatto che, applicandoli, ci si ritrova a massaggiare zone critiche per la pelle a buccia d’arancia. Su siti come https://pressoterapia.net/, invece, si può scoprire quali sono i trattamenti meccanici che funzionano di più contro la cellulite e perché: la pressoterapia è uno di questi, così come i massaggi a onde radio o acustiche; la maggior parte di questi trattamenti si possono svolgere ormai anche da soli, a casa, dotandosi di semplici aggeggi pensati appositamente, ma i risultati rimangono più apprezzabili e veloci se ci si rivolge a dei veri professionisti o a centri certificati.