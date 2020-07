Buonabitacolo: monumento in memoria di Massimo Casalnuovo, tutti assolti

BUONABITACOLO. Febbraio 2016. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina sequestrano il monumento dedicato alla memoria di Massimo Casalnuovo, installato in via San Donato. L’opera, realizzata dall’artista teggianese Arturo Iannello, serviva a tenere vivo il ricordo del ragazzo deceduto il 21 agosto del 2011 nei pressi di un posto di blocco dei carabinieri. In quell’occasione, stando alle accuse, uno dei militari in servizio sferrò un calcio al motorino su cui viaggiava Massimo facendolo cadere e provocandone la morte.

Il monumento per ricordare il giovane venne per il mancato rispetto delle norme su edilizia ed urbanistica. Sotto accusa il sindaco dell’epoca Elia Rinaldi, l’assessore Carlo Bianco e il papà del ragazzo, Osvaldo.

A distanza di quattro anni tutti sono stati assolti con formula ampia perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto.