Vallo della Lucania: furto con scasso in un panificio

VALLO DELLA LUCANIA. Furto con scasso nella notte in un’attività commerciale sita di fronte l’ospedale “San Luca”.

Ignoti hanno preso di mira un noto panificio. I malviventi sono riusciti a forzare la porta principale quindi sono entrati all’interno del negozio.

Probabile avessero studiato il colpo: non hanno toccato nulla, si sono immediatamente diretti verso il registratore di cassa, hanno aperto il cassetto e hanno portato via quanto c’era all’interno.

Per fortuna il bottino è stato di soli 50 euro. L’incasso della giornata, infatti, viene preso e depositato ogni sera dopo la chiusura.

E’ stato il proprietario ad accorgersi del furto questa mattina, al momento dell’apertura. Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio. I militari hanno già avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze. Probabile che attraverso quelle di un’attività posizionata proprio di fianco al panificio sia possibile ottenere elementi utili per incastrare i ladri.