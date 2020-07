Polla, ufficio postale chiude per lavori

Poste Italiane ha reso noto che dal 10 al 20 luglio, l’Ufficio Postale di Polla, in via Monte della Massicella, resterà chiuso per consentire lavori di restyling. Per tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili, secondo i consueti orari, le vicine sedi di Sant’Arsenio, dove sarà possibile il ritiro delle raccomandate.

L’Ufficio Postale di via Monte della Massicella tornerà operativo a partire da martedì 21 luglio.