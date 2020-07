Oroscopo: Pesci, siete ingiusti con chi vi ama tanto

Ariete – Risolvete in fretta le questioni di lavoro rimaste in sospeso e poi potrete pensare a nuove mete. In amore avete fatto parecchi errori.



Toro – Troverete il coraggio di parlare con i superiori dei vostri progetti. Una storia d’amore è cominciata con il piede giusto.



Gemelli – Se un progetto di lavoro non vi convince ancora del tutto soprassedete in attesa di chiarimenti. In amore potete dare molto.



Cancro – Nel lavoro riuscite sempre a vedere il lato positivo delle cose e questo vi pone in una posizione di vantaggio. L’amore è in primo piano.



Leone – Rallentate il ritmo di lavoro e prendetevi una pausa di riflessione e studio. Può solo migliorare le cose. In amore non forzate i tempi.



Vergine – Siete perfettamente in grado di valutare nel modo più giusto i cambiamenti in atto nel lavoro. Serata splendida.



Bilancia – Se svolgete un’attività autonoma dovete controllare meglio la parte amministrativa. In amore vi frena l’orgoglio.



Scorpione – Il vostro spirito collaborativo sarà determinante per farvi ottenere maggiore autonomia dai superiori. In amore fidatevi di più di chi vi ama.



Sagittario – L’ambizione vi spinge a tentare sempre nuove strade a intraprendere nuove iniziative professionali: bene. In amore siete troppo sfuggenti

Capricorno – Nel concludere trattative di affari o professionali fatevi guidare dall’intuito. Un nuovo incontro in arrivo.

Acquario – L’ottimismo nella professione è un grande aiuto: vi permette di andare avanti senza scoraggiarvi. In amore siete sopraffatti dai dubbi.



Pesci – Ottime previsioni per la giornata odierna, specie per chi sta per concludere un affare. Siete ingiusti con chi vi ama tanto.