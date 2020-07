Casi covid a Palinuro? Comune smentisce

Send an email

Follow on Twitter

“Da giorni si rincorrono notizie riferite a presunte persone positive

al Covid-19 presenti nei nostri territori. Come Amministrazione ci teniamo a tranquillizzare i cittadini, gli operatori e i turisti che, fermo restando il costante e quotidiano monitoraggio effettuato in collaborazione tra l’Ufficio dei Vigili Urbani e il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, ad oggi

non risultano contagi sull’intero territorio comunale”.

E’ quanto fanno sapere dal Comune di Centola relativamente a presunti casi covid nella località costiera di Palinuro.

“Si coglie l’occasione per invitare tutti a non abbassare la guardia e

a continuare a mantenere comportamenti tesi alla prevenzione e

alla limitazione del rischio da contagio”, fanno sapere da palazzo di città