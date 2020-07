Capaccio, rissa tra extracomunitari: cinque arresti

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli per placare una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri in località Laura di Capaccio Paestum. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti che hanno denunciato caos e urla provenienti dalla zona. Quando i militari sono giunti sul posto hanno fermato i cinque extracomunitari in evidente stato di ebrezza che avevano fatto scattare una rissa utilizzando bottiglie di vetro e bastoni.

Cinque i marocchini fermati dai carabinieri, non senza difficoltà.

Per quattro di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. E’ atteso per questa mattina il processo per direttissima; da comprendere le ragioni che hanno innescato la lite.