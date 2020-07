Send an email

Novi Velia punta a fondi Mibact per l’ex Convento dei Celestini

NOVI VELIA. Fondi Mibact per l’ex Convento dei Celestini.

Il Comune di Novi Velia punta alle risorse del Ministero per avviare degli interventi di sistemazione e valorizzazione del bene, già soggetto in passato di altri lavori.

L’avviso pubblico del Mibact è dedicato ai comuni delle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e punta a desinare fondi per riqualificazione e valorizzazione turistico – culturale mediante restauro e recupero di antichi edifici che così possono incrementare la loro attrattività e favorire la promozione turistica del territorio.

L’Ente ha dato l’ok ad uno studio di fattibilità per circa 987mila euro.