Ecco il “Sentiero della Valle della Lontra”: 13 km immersi nell’area del Bussento

Send an email

Sabato 11 luglio, alle ore 10:30, nella sala del Centro Sociale di Morigerati sarà presentato il “Sentiero della Valle della Lontra”, un percorso naturalistico di 13 chilometri nell’area del Bussento, che unirà i tre comuni di Morigerati, Tortorella e Casaletto Spartano. Il sentiero, progettato da Roberto Simoni e Settimio Rienzo, con il supporto scientifico di Miriam Simoni e Arnaldo Iudici, nasce grazie alla collaborazione con i tre comuni e si avvale della partecipazione del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, WWF e la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo.

L’obiettivo? Valorizzare la rete dei sentieri di collegamenti tra i borghi. Parte integrante dell’accordo saranno Morigerati, Casaletto Spartano e Tortorella. Il progetto parte dalla consapevolezza che le potenzialità del fiume Bussento consentono di inserirlo nelle politiche di valorizzazione territoriale legate al turismo escursionistico, potenziando una rete sentieristica che possa rendere fruibile il valore paesaggistico, con particolare attenzione al valore faunistico ed al profondo valore religioso della vallata.

Si è puntato, pertanto, al recupero e alla valorizzazione delle antiche vie e dei sentieri realizzati lungo la valle del Rio Bussentino/Casaletto per collegare i borghi. Questi, oltre ad avere un forte significato culturale e motivazionale per gli escursionisti, creano una interconnessione con il mondo del turismo lento verde e fungono da volano per gli operatori che lavorano sul territorio. Il progetto “La Valle della lontra”, potrà essere realizzata grazie anche agli operatori della Comunità Montana del Bussento, Lambro e Mingardo e, se necessario, mediante affidamenti a soggetti qualificati.

Saluteranno:

Cono D’Elia – Vice Sindaco e Vice Presidente PNCVDA Morigerati

Vincenzina Prota – Sindaco di Morigerati

Nicola Tancredi – Sindaco Tortorella

Concetta Amato – Sindaco Casaletto Spartano

Relazioneranno:

Roberto Simoni – Fotografo professionista e ambientalista

Settimio Rienzo – Esperto di sviluppo locale

Miriam Simoni – Veterinaria esperta in animali selvatici

Arnaldo Iudici – Zoologo naturalista

Interverranno:

Alex Giordano – Docente di Social Innovation e Società delle Reti presso lo IULM di Milano e di Comunicazione, Marketing e Pubblicità presso il dipartimento di Scienze Sociali l’Università Federico II° di Napoli

Nicola Brizzo – Ingegnere Iren

Gregorio Romano – Direttore Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Vincenzo Speranza – Presidente Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo

Antonio Canu – Responsabile Oasi WWF

Tommaso Pellegrino – Presidente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni