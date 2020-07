Castellabate si rifà il look: lavori su illuminazione e strade

CASTELLABATE. Proseguono gli interventi di restyling del territorio comunale, da Santa Maria a San Marco di Castellabate. Da alcune settimane sono iniziati i lavori per l’illuminazione pubblica. Un’importante opera che sta portando a sostituire i punti luce con conversione degli impianti a led. Questi garantiranno più efficienza e maggiori risparmi. Nei giorni scorsi sostituite 107 lampade tra viale Corrado Grande, Piazza Matarazzo, Corso Matarazzo e Lungomare Perotti.

Ora sono in corso lavori nella frazione di San Marco di Castellabate. Ma non finisce qui perché sono iniziate anche le opere sulla viabilità. L’Ente, infatti, con 47mila euro derivanti da risparmi su precedenti mutui, ha avviato opere di rifacimento dell’asfalto dove sono stati eseguiti lavori di metanizzazione o cavi in fibra ottica.

Si parte dalla frazione San Marco: fino all’8 luglio in via Catarozze con la chiusura della strada oggetto dell’intervento. Sempre a San Marco per i lavori della fibra ottica il traffico veicolare verrà convogliato per via Francesco Lo Schiavo, mentre verrà vietato l’accesso al Corso Vittorio Emanuele dalle 7:30 alle 18 nei giorni dell’8 e 9 luglio. Si prosegue nella frazione di Santa Maria con la chiusura al traffico veicolare di via Margherita nei giorni 6 e 7 luglio, mentre mercoledì 8 luglio si procederà al rifacimento di Piazza Giordano e giovedì 9 luglio e venerdì 10 luglio nelle vie: Carducci, Ippolito, Nazario Sauro, don Fausto Mazza, Montanelli, Ferruccio, via Asilo Virginio Matarazzo, Coccoli, Di Luccia, Di Biasi, Ventimiglia e in via Cimarosa.