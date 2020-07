Sono sempre di più coloro che scelgono di arredare il bagno acquistando online i vari componenti: una scelta che comporta non pochi vantaggi e che ha finito per convincere anche coloro che fino a qualche anno fa mai avrebbero pensato di rivolgersi ad un e-commerce per il loro arredo bagno. Vediamo insieme quali sono i motivi per cui acquistare arredo bagno online conviene.

Ampia scelta di modelli e complementi arredo bagno

Indubbiamente avere accesso ad un catalogo veramente molto ampio di prodotti permette di realizzare in ogni stanza da bagno l’ambiente dei propri sogni. Poter visionare e scegliere tra un gran numero di modelli consente di valutarne attentamente le caratteristiche, le forme ed i materiali. Una volta trovati i sanitari ed i lavabi perfetti per il proprio bagno è poi possibile sceglierli nelle tonalità di colore desiderate.



Difficilmente un negozio tradizionale può offrire l’accesso ad un catalogo così vasto di prodotti, a causa degli spazi fisici limitati.

Risparmiare acquistando online l’arredo bagno

Per giungere nel negozio di quartiere i sanitari ed i lavabi seguono una lunga serie di passaggi. Partono dalla fabbrica per passare attraverso il rappresentante che li propone al negoziante, il quale a sua volta li espone nel proprio show-room. Ogni passaggio vede un intermediario che ovviamente deve ricaricare il prezzo per ottenere il proprio guadagno, senza contare che il venditore dovrà necessariamente maggiorare l’importo per coprire le spese di gestione del punto vendita.



Ne consegue che il prezzo finale (quello che andremo a pagare per il nostro arredo bagno) non sarà più soltanto quello del valore dell’oggetto, ma sarà dato da una somma di percentuali di guadagno che finiranno per farlo lievitare enormemente. Acquistando l’arredo bagno online andremo ad eliminare completamente il ricarico che viene fatto per le spese di gestione del negozio fisico (affitto, utenze, personale, eccetera) ed il costo d’acquisto sarà così determinato esclusivamente dal valore del bene.

Acquistare bagno online senza rinunciare alla qualità

Abbiamo visto che, grazie all’eliminazione di intermediari, acquistare bagni online conviene davvero. Ma per poter trovare la vera convenienza è anche necessario puntare sulla qualità: non sarebbe certo un acquisto ottimale quello che vede sanitari e lavabi che in breve tempo perdono tutto il loro fascino.



A questo proposito vorremmo porre l’attenzione sull’importanza delle materie prime e sulla necessità di scegliere solo aziende leader nel settore. Quando parliamo di arredo bagno ci riferimamo ad oggetti destinati alla collocazione in uno degli ambienti della casa in cui sicuramente vi sono i più elevati livelli di umidità. Vapori e condense potrebbero in breve tempo deteriorare le superfici di lavelli e sanitari non opportunamente trattati, restituendo ambienti che sono tutt’altro che belli da vedere.



Sicuramente stiamo parlando di oggetti destinati ad una lunga durata nel tempo, ed è per questo che è importante affidarsi ad aziende che possano garantire tutti quegli accorgimenti necessari per assicurare che la nostra stanza da bagno sia perfettamente in grado di sprigionare il suo elegante design anche dopo molti anni ed anche in caso di utilizzi intensi. Un’azienda come Bagnochic è sinonimo di garanzia e sicurezza: l’arredo bagno online che da anni propone alla propria clientela è frutto di una scelta accurata di materie prime e di processi di lavorazione innovativi.



Solo i bagni migliori entrano a far parte dell’offerta Bagnochic. Il rivenditore arredo bagno di Civita Castellana ha infatti scelto di collaborare solo con aziende che hanno fatto della qualità e dell’eleganza il loro fiore all’occhiello, proponendo cossì una vasta scelta di prodotti caratterizzati da uno stile inconfondibile e da materie prime accuratamente selezionate a prezzi veramente competitivi.



Con un catalogo veramente ampio di prodotti Bagnochic è in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di arredo bagno moderno e di chi invece preferisce un arredamento bagno classico, con soluzioni che prevedono sanitari filomuro, monoblocco, sospesi oppure con scarico regolabile, e lavelli ad incasso, da appoggio, angolari o sospesi. Non mancano neppure soluzioni personalizzate, con sanitari ideali per il bagno disabili o lavabi, vasi e bidet pensati per l’ambito contract. Per scoprire l’ampia offerta di prodotti arredo bagno online proposta da Bagnochic segui questo link.