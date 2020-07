Truffa della casa vacanza in Cilento: un arresto

Un falso agente immobiliare di Battipaglia è stato arrestato per una truffa messa a segno e relativa ad una casa per le vacanze in Cilento.

Si tratta di un 43enne individuato grazie alla denuncia di un pensionato di Scafati, raggirato per un immobile inesistente.

Il falso agente immobiliare è stato individuato e tratto in arresto dai carabinieri.

A lui, dopo aver trovato il suo contatto sul web, l’anziano si era rivolto per trovare un appartamento da affittare per le vacanze, nella zona del Cilento. Il pensionato gli aveva anche consegnato una caparra di mille euro per l’avvio delle “operazioni”.

Casi del genere sono frequenti nel Cilento. Il raggiro si basa su annunci pubblicati sul web in cui si mettono in mostra case inesistenti o proposte all’insaputa dei proprietari.