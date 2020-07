Paura a Vallo della Lucania: incendio sul tetto del palazzo vescovile

Send an email

Follow on Twitter

Attimi di paura questa mattina a Vallo della Lucania. Un incendio è divampato sulla copertura del palazzo vescovile, proprio all’ingresso del centro storico vallese.

L’allarme è scattato poco prima delle 12.

Un fumo grigio denso si è levato dalla struttura, risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, presenti a poca distanza dal seminario diocesano, i volontari di protezione civile, i sanitari del 118, i carabinieri della locale compagnia e i vigili urbani.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso. Dei volontari con l’ausilio di un estintore hanno tentato subito di domare il rogo in attesa dell’intervento dei caschi rossi. Ad assistere alle operazioni anche il vescovo della diocesi, Mons. Ciro Miniero. Da comprendere le cause del rogo che hanno interessato il tetto dove sono presenti anche dei pannelli solari. Si ipotizza un corto circuito.