Gelbison: arriva il primo acquisto per Ferazzoli

Primo innesto di mercato ufficializzato per la Gelbison. Il team cilentano, affidato recentemente a Giuseppe Ferazzoli, si è assicurata le prestazioni del centrocampista Giuseppe Maiorano. Il classe 1996, ex Marsala, è originario di Salerno e giocherà con i rossoblu di Vallo della Lucania. Questo il comunicato del club vallese.

Gelbison ufficializzato il primo acquisto

L’Asd Gelbison ufficializza il primo acquisto per prossima stagione calcistica.

La società del presidente Maurizio Puglisi ha chiuso l’accordo con Giuseppe Maiorano, classe 1996. La stretta di mano e la firma, questo pomeriggio alla presenza del direttore sportivo Nicoló Pascuccio.

Le parole di Giuseppe Maiorano

“Sono felice della proposta della Gelbison, non è stato difficile accettare. Da salernitano conosco la società. È una bella ed importante realtà. Ho firmato per una società serie ed organizzata. Il presidente Puglisi e il direttore Pascuccio hanno grandi idee. La Gelbison è un progetto destinato a crescere sempre di più ed io sono felice di farne parte. Insieme, con impegno e determinazione faremo grandi cose. Siamo pronti a scendere in campo e regalare grandi emozioni”.

I trascorsi del calciatore

Centrocampista, originario di Salerno nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Marsala e vanta una lunga esperienza. È cresciuto nelle giovanili dell’Inter e Sassuolo prima di vestire le maglie, in Lega Pro, di Ancona, Lupa Castelli, Paganese e Pavia.Maiorano è un atleta considerato estremamente duttile, potendo variare su più fronti nel reparto avanzato e per di più in possesso di una notevole esperienza nonostante i soli 24 anni.

Il rinnovo della sponsorizzazione con l’imprenditore Papa dei giorni scorsi

“E’ un grandissimo piacere ufficializzare il rinnovo della partnership con il Gruppo Papa, prestigiosa ed affermata realtà imprenditoriale del territorio Cilentano”. È il presidente Maurizio Puglisi ad annunciare ufficialmente il rinnovo della sponsorizzazione da parte dell’imprenditore Giovanni Papa. Con i supermercati SuperDis ed Etè continuerà ad affiancare e sostenere il progetto Gelbison. La collaborazione, partita tre anni fa, si rafforza ulteriormente con un impegno economico da parte del Gruppo Papa ancora più importante. Giovanni Papa è un imprenditore lungimirante presente da tempo, con impegno e professionalità, nella realtà economica di Vallo che crede nelle potenzialità del centro Cilentano ed è pronto a rafforzare la sua presenza attraverso la sua collaborazione con la Gelbison.