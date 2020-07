Buonabitacolo ricorda Ennio Morricone: altoparlanti trasmetteranno Mission

Il Comune di Buonabitacolo, grazie alla collaborazione del parroco, celebra il Maestro Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa e lo fa con un’iniziativa singolare.

Alle ore 12, infatti, i megafoni del campanile trasmetteranno il suo capolavoro “Mission”. Un modo per celebrare uno dei più grandi artisti italiani, autore di colonne sonore indimenticabili che gli sono valse anche il premio Oscar.

Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C’era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 92 anni. I funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza”, ha annunciato la famiglia.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del maestro, dal mondo della politica a quello della musica e della cultura. Anche il Comune di Buonabitacolo, con il suo sindaco Giancarlo Guercio, ha voluto fare la sua parte per ricordare Ennio Morricone.