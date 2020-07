Polisportiva Santa Maria: ufficiale l’arrivo di Domenico Maggio

Ufficializzato un importante acquisto per la Polisportiva Santa Maria che ieri aveva confermato Donato Capozzoli. La squadra affidata, nei giorni scorsi, a Gianluca Esposito ha annunciato l’arrivo della punta ex Nola e Gelbison Domenico Maggio. Questo il comunicato, arrivato in mattinata, da parte del team cilentano caro alle famiglie Carrano e Tavassi. I giallorossi, dopo il primo posto ottenuto nel gruppo B d’Eccellenza, iniziano a preparare, cosi, la prima stagione dalla propria storia in Serie D.

L’annuncio di Domenico Maggio

La Polisportiva Santa Maria si è assicurata le prestazioni del forte attaccante, classe 1990, Domenico Maggio. L’attaccante napoletano, che l’anno scorso ha vestito le maglie di Francavilla e Nola in serie D, ha subito sposato il progetto della società cilentana guidata dalla famiglia Tavassi-Carrano. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri alla presenza del calciatore e del suo agente, Salvatore Buonomo.

Le parole del calciatore

“E’ stato facile accettare la Polisportiva per due motivi: tra me e mister Esposito c’è un rapporto speciale perché siamo stati prima compagni di squadra ed è stato anche mio allenatore, e poi tutti parlano bene di questa società, di questa piazza – afferma Domenico Maggio – E’ un esempio in Campania e non solo. È una delle poche società che mantiene sempre gli impegni fino alla fine, ti aiuta anche nei momenti difficili. Questo per me è importantissimo, e ha fatto sì che accettassi subito questa nuova avventura. Un messaggio ai tifosi? Ho voglia di lottare, allenarmi tanto, sudare questa maglia e dare tutto. Spero che verranno in tanti allo stadio per raggiungere i nostri obiettivi. Promesse non ne faccio, se non quella di lavorare bene e mettermi a disposizione del gruppo. L’attaccante vive per il gol, per cui se segno ovviamente sono ancora più felice. L’importante però è vincere e fare il bene della Polisportiva raggiungendo tutti insieme gli obiettivi stabiliti”.