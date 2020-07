Send an email

Polisportiva Santa Maria: riconferma ufficiale per Donato Capozzoli

Seconda stagione in maglia giallorossa per Donato Capozzoli, esterno offensivo classe 1994. Il calciatore originario di Aquara parteciperà, quindi, dopo la riconferma arrivata oggi alla prima storica partecipazione in quarta serie del team affidato, da pochi giorni, al tecnico nolano Gianluca Esposito. Capozzoli, dopo una lunga militanza ad Agropoli, resterà cosi nel Cilento anche nella prossima stagione. Questo il comunicato del club caro alle famiglie Tavassi e Carrano.

Sono bastati uno sguardo e una stretta di mano. Continua così il rapporto tra la Polisportiva Santa Maria e Donato Capozzoli per proseguire insieme anche per la stagione sportiva 2020/21. Con 23 assist e 9 gol, tra campionato e coppa, il fantasista di Aquara è stato tra i protagonisti assoluti dello storico salto di categoria in serie D della squadra cilentana.

Le parole del calciatore giallorosso

“Quando sono arrivato l’anno scorso, mi sono sentito subito a casa. Sono davvero felice di poter restare qui per dare il mio contributo alla Polisportiva anche nel prossimo campionato, che sarà ancora più difficile e avvincente di quello di quest’anno, così da regalare alla gente di Castellabate, con cui ho stretto rapporti anche fuori dal rettangolo verde, altre gioie”