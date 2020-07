Agropoli e Capaccio: sentieristica affidata alle associazioni

Send an email

AGROPOLI. Il recupero dei sentieri ancora una volta affidato alle associazioni che con impegno e dedizione si occupano di salvaguardare il patrimonio naturalistico del nostro territorio, spesso a titolo volontario e sostituendosi anche agli enti locali. Ad Agropoli e Capaccio sono stati proprio i comuni ad affidarsi ad una delle associazioni del territorio per garantire il ripristino e la cura degli antichi sentieri. Per quanto riguarda Agropoli (ieri l’inaugurazione) si tratta di quelli ricadenti in una delle aree più suggestive e attrezzate del proprio territorio, ovvero quella tra Trentova, Tresino e il Vallone.

L’Ente ha approvato il progetto che vedrà protagonista per un anno l’associazione Trekking Cilento Agropoli che già da anni lavora per promuovere e valorizzare questi percorsi che si immergono nella natura e permettono anche di raggiungere le cale della costa.

Nello specifico l’associazione agropolese si occupera dei sentieri di Cala Scoglio del Sale, Cala Pastena, Cala Blu e il nuovo sentiero di Santa Croce. Si procederà inoltre alla predisposizione di segnaletica, tabelle descrittive e cartellonistica, allestimento di panchine e ulteriori elementi che garantiranno una maggiore fruibilità dell’area e una sua valorizzazione.

Migliorare la rete sentieristica a Capaccio Paestum sarà l’obiettivo dell’associazione Geo Trek, il cui progetto ha trovato l’interesse dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Alfieri. L’obiettivo sarà in particolare quello di migliorare la fruibilità dei percorsi e di accrescere l’offerta di turismo ecosostenibile.

Agropoli e Capaccio Paestum, insieme a Castellabate, hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo che prevedeva anche la sistemazione e la valorizzazione della rete della sentieristica.