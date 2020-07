Immobili, è boom di richieste nel Cilento costiero

Si cercano abitazioni con spazi all’aperto, nella lista dei desideri ville singole sulla costa con vista mare oppure appartamenti vicini alla spiaggia.

Il Covid 2019 ha cambiato le nostre abitudini: lavoro, salute, benessere, tempo libero e ambiente si declinano in termini di sicurezza e di distanziamento sociale. Cambia il modo di fare vacanza e, soprattutto, cambiano anche gran parte delle mete.

La crociera, il villaggio, l’hotel non sempre garantiscono spazi adeguati e distanze di sicurezza. Oggi si investe nella seconda casa al mare. Uno spazio proprio da utilizzare in estate, ma anche nei fine settimana d’inverno, uno spazio in libertà e sicurezza.

Si sceglie la Costiera Cilentana per la salubrità dell’aria, per il mare pulito, per lo stile di vita e, non ultimo, per il turismo culturale: da Paestum a Palinuro, passando per Elea, dove Parmenide prima e Zenone poi si interrogavano sull’essere già nel quarto secolo avanti Cristo.

Ne abbiamo parlato con Antonello Feola titolare della Gabetti Franchising Agency di Casal Velino.

“In questo periodo di fermo, le famiglie hanno avuto modo e tempo di pensare alle loro scelte di vita capendo quali sono le cose importanti, siccome noi italiani siamo un popolo di conservatori si è giunti alla conclusione che, per evitare spazi comuni e per avere la riservatezza necessaria, per sfuggire ad un’eventuale tassa patrimoniale, la scelta migliore per abbracciare quanto detto è la casa, nido di intimità, sicurezza e investimento sicuro”.

Si volta pagina. Da esperto del settore turistico e immobiliare quali cambiamenti rileva?

“Dal 4 maggio 2020, giorno in cui gran parte delle attività hanno riaperto, e la circolazione all’interno della propria regione era possibile, mantenendo sempre il distanziamento imposto dalle normative, ho avuto modo di confrontarmi con molti clienti, mi sono ritrovato più volte ad affrontare lo stesso discorso: gran parte delle persone mi dicevano che i fondi investiti nei vari mercati finanziari avevano portato, a chi più e a chi meno, delle perdite. Tutti ritenevano opportuno ritirare gli investimenti fatti”.

Mister Covid 2019 ha cambiato anche la gestione dei risparmi: non si scelgono più i fondi d’investimento, ma si ritorna al vecchio e caro mattone.

“Si, adesso tutti esprimono la volontà di comprare la seconda casa. C’è incertezza economica: non sapendo in che direzione l’economia globale sta andando si cercano certezze. E non è un caso che è in questo periodo il Cilento registri una forte richiesta di immobili”.

Qual è la tipologia di casa più richiesta?

Non sempre il cliente trova l’immobile che calzi a pennello per le esigenze familiari, ma posso dire che notevoli sono le richieste di casette con un po’ di giardino o con un ampio terrazzo”.

Si cercano case con spazi privati all’aria aperta. Una reazione ad un lungo periodo di chiusura forzata?

“Il lokdown ci ha costretti a rimanere chiusi in casa e le mura domestiche si sono trasformate in una accogliente, ma gravosa prigione. Abbiamo preso atto del cambiamento e ci siamo adeguati”.

Darwin diceva che sopravvive solo chi è capace di adattarsi al cambiamento. Voi di Gabetti Immobiliare l’avete capito presto e vi siete adeguati. Ci spieghi come?

“Il Gruppo Gabetti, azienda ormai consolidata da oltre 70 anni nel settore immobiliare, ci ha fornito e di conseguenza ha fornito ai clienti che si sono affidati a questo GRANDE MARCHIO numerosi servizi digitali interattivi e di comunicazione facile. L’agenzia Gabetti di Casal Velino è andata oltre in questo periodo, aumentando ancora di più gli appuntamenti di visita virtuale. Il cliente stando seduto comodamente sul proprio divano di casa con la famiglia, effettuando una semplice videochiamata, aveva la possibilità di entrare nell’immobile che più era di suo gradimento, di visitarlo in lungo e in largo grazie ad una fotocamera a 360 gradi, ai video caricati e alle foto aeree”.

Da Milano, da New York, da Parigi, da Londra, da Roma o da Napoli, dal posto più remoto del mondo a Casal Velino, con pochi click si è potuto visionare e comprare casa nella splendida terra cilentana. Una possibilità che oggi permane e arricchisce le offerte dell’Agenzia Gabetti di Casal Velino.

“Si, vero. Ormai è una prassi consolidata. Il cliente ha un quadro ben preciso di ciò che sta visionando, consolidato anche dalla consulenza tecnica, legale, urbanistica. In alcuni casi, sempre nello stesso appuntamento virtuale, siamo riusciti a fornire anche la consulenza totale per il muto”.

Tutto questo prevede un lavoro organizzativo e sinergico a monte, a partire dal mutuo

“Certo, infatti abbiamo stipulato convenzioni con più di dieci banche per la consulenza totale sui mutui. Il nostro primo obiettivo è soddisfare i clienti e rispondere al meglio alle loro richieste. In fondo siamo Cilentani e, da sempre, puntiamo alla qualità della vita, in tutte le sue variabili. A ciò si aggiunga l’affidabilità del Gruppo Gabetti, il nostro brand, leader nel settore da 70 anni”.